“Het beste van twee werelden”: Samsung onthult langverwachte opvouwbare smartphone

Smartphonefabrikant Samsung heeft woensdag zijn langverwachte opvouwbare scherm gedemonstreerd, de ‘Infinity Flex Display’. Op een conferentie in San Francisco toonde het een prototype aan het publiek. Het apparaat zou “over enkele maanden” in productie gaan. Over de prijs en de datum waarop het apparaat in de rekken zal liggen, is niks bekendgemaakt.

Foto: REUTERS

“Het is eindelijk hier”, klonk het bij Justin Denison, verantwoordelijk voor alle mobiele apparaten van het Zuid-Koreaanse bedrijf. “Wanneer je de smartphone uitvouwt, krijg je dezelfde ervaring als bij het werken met een tablet. Het is prachtig.” Het grotere, opengeklapte scherm meet 7,3 inch, ofwel 18,5 centimeter. Tijdens het op- en uitvouwen zullen apps zich bovendien automatisch aanpassen aan het nieuwe scherm. “Het combineert het beste van twee werelden: een compacte smartphone die je kunt uitvouwen tot een groot display”, aldus het promopraatje.

“De Infinity Flex Display vormt de basis voor de smartphone van morgen”, vervolgde de topman tijdens de Samsung Developer Conference. “We moesten nieuwe materialen uitvinden om het te bouwen, oude veronderstellingen uit de weg ruimen en terug van nul beginnen om het scherm vorm te geven.”

Oprolbare en rekbare smartphones

De innovatieve ideeën stoppen overigens niet bij de ‘Infinity Flex Display’. Ook oprolbare en rekbare displays behoren volgens Denison in de toekomst tot de mogelijkheden. “De meest getalenteerde ingenieurs en designers ter wereld zorgen momenteel voor ongelofelijke doorbraken om geweldige dingen voor jullie te creëren. Met als resultaat dat we in de komende maanden klaar zullen zijn om de productie te starten.” Een prijs voor de smartphone werd tijdens de presentatie niet meegedeeld.

Samsung is overigens niet het enige bedrijf dat werkt aan opvouwbare schermen. Vorige week dook al een soortgelijke smartphone op van de Chinese producent Royole, de FlexPai.