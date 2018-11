Aandeel bpost keldert bij opening beurs: nog nooit zo laag

Brussel - Het aandeel bpost is donderdag op de Brusselse beurs fors in het rood geopend. Het verlies liep op tot meer dan 10 procent. Voor het eerst in zijn beurscarrière noteerde het aandeel onder 12 euro.

Het postbedrijf maakte woensdag nabeurs teleurstellende cijfers bekend. Zo kwam de winst (ebitda) een pak lager uit dan analisten hadden verwacht (78,9 miljoen euro in plaats van de verwachte 112,4 miljoen euro).

Het aandeel kreeg donderdag na de opening van de beurs dan ook onmiddellijk klappen. Het verlies liep op tot meer dan 10 procent. Rond 9.30 uur stond het aandeel 9,3 procent lager op 11,90 euro.

Bpost was daarmee ook het slechts presterende aandeel in de Brusselse index van steraandelen Bel20.

Het postbedrijf ging in 2013 naar de beurs tegen 14,50 euro per aandeel. In februari van dit jaar piekte het op ruim 28 euro, maar in maart verloor het na de publicatie van de jaarcijfers een derde van zijn waarde. Sindsdien zakte het nog verder weg, met als dieptepunt tot nu toe een slotnotering van 12,32 euro midden juli.