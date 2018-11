Het leger zoekt vrouwen: “Een bureaujob is niets voor mij. Ik wil avontuur”

Het leger wil volgend jaar 255 mensen aanwerven in de provincie Antwerpen. Defensie hoopt dat daar ook veel vrouwen bij zijn, want het leger is vandaag nog steeds een mannenbastion. Op de jobdag die het leger woensdag in Zwijndrecht organiseerde, kwam een tiental vrouwen langs. “Een bureaujob is niets voor mij. Ik wil avontuur”, klinkt het.