Manchester-speler mist vliegtuig terug na verrassende zege in Juventus: plassen ging iets minder vlot

Manchester United tekende woensdagavond voor de meest verrassende zege van de avond op de vierde speeldag van de Champions League. De Reds wonnen op het veld van Juventus met 1-2 dankzij twee doelpunten in de laatste vijf minuten. Groot feest dus al werd dat van Paul Pogba verstoord door een dopingcontrole.

Jawel hoor, ook de UEFA controleert de spelers op het gebruik van prestatiebevorderende middelen. Dat was woensdagavond niet anders na de wedstrijd tussen Juventus en Manchester United. Onder meer Paul Pogba werd gevraagd een hoeveelheid urine voor controle ter beschikking te stellen. Helaas ging dat voor de Franse wereldkampioen iets minder vlot dan het scoren van de doelpunten in de slotminuten. Gevolg: het vliegtuig met zijn ploegmaats richting Verenigd Koninkrijk hing al in de lucht toen Pogba zich op de luchthaven van Turijn aanmeldde.

Paul Pogba MISSED Manchester United team's flight home https://t.co/a34xGQ3q66 pic.twitter.com/4ZZtwyTAzw — The Sun Football (@TheSunFootball) November 8, 2018

Geen nood: er stonden nog enkele charters te wachten om fans en het bestuur van Manchester terug te vliegen. Pogba werd op één van de vliegtuigen gezet en arriveerde één uur na zijn ploegmakkers op de luchthaven van Manchester.

