KBC test betalen met ring of armband

Brussel - De bank KBC start een proefproject op waarbij klanten hun winkelrekeningen contactloos kunnen betalen met een ring, armband, sleutelhanger of horloge. Duizend KBC-klanten in Vlaanderen krijgen zo’n accessoire om ruim er een jaar lang mee te betalen.

Deze manier van betalen verloopt net als het contactloze betalen met een betaalkaart via de nfc-technologie (near-field communication). Alleen is de chip in dit geval ingebouwd in de ring, armband ... Ook hier is er voor betalingen tot 25 euro geen pincode nodig, bij hogere bedragen zal je wel nog de pincode moeten ingeven in de betaalterminal aan de kassa.

Geïnteresseerde KBC-klanten (niet CBC of KBC Brussels) kunnen zich tot 18 november inschrijven via www.kbc.be/wearables. De bank zal duizend deelnemers selecteren die hun object van voorkeur krijgen.

Het proefproject start in december en loopt tot eind 2019. “De feedback van de deelnemers is cruciaal voor de verdere ontwikkeling en uitrol van deze nieuwe manier van betalen”, luidt het.

KBC lanceerde onlangs ook al betalen met de smartwatch, via Garmin Pay.