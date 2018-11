Dode bij woningbrand in Wijtschate: voorbijganger onderneemt bluspoging, maar kan bewoner niet redden

Heuvelland - In het West-Vlaamse Wijtschate is donderdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen bij een woningbrand. Een passant zag hevige rookontwikkeling in het huis en probeerde het vuur te blussen. Voor de 86-jarige bewoner kwam de hulp echter te laat.

De brandweer Westhoek ontving rond 09.15 uur een oproep voor een woningbrand in de Ieperstraat in Wijtschate, een deelgemeente van Heuvelland. Een voorbijganger had hevige rookontwikkeling opgemerkt achteraan het huis en ondernam nog een bluspoging. De hulp mocht echter niet meer baten voor de 86-jarige bewoner.

De voorbijganger werd met lichte rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis. De woning liep ernstige schade op. De bewoner van de woning zou de kachel hebben proberen aan te steken, waarna een steekvlam ontstond.

Het parket stuurt een deskundige ter plaatse voor verder onderzoek.