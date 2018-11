Club Brugge-spelers Vanaken én Horvath in Champions League-elftal van de week

De 0-4 zege van Club Brugge op het veld van AS Monaco in de Champions League heeft de nodige internationale weerklank opgeleverd. De Europese voetbalbond UEFA selecteerde Hans Vanaken én doelman Ethan Horvath voor zijn Team van de Week.

Vooral de selectie van Horvath is opmerkelijk. Amper een dikke week geleden verkeerde Club Brugge nog in keeperscrisis toen Karlo Letica een bal domweg door de armen liet glippen en blauw-zwart zo de overwinning kostte op het veld van STVV. Nu is de Kroaat vervangen door Horvath en die slaagde er op enkele wedstrijden in als doelman punten te pakken voor de Bruggelingen.

Horvath hield de nul tegen KV Oostende, redde een punt voor Club Brugge op bezoek bij Racing Genk en hielp met enkele knappe reddingen mee aan de 0-4 van Club op het veld van het Franse Monaco. Dat laatste was de Europese voetbalbond UEFA duidelijk niet ontgaan.

Dat Vanaken in een elftal staat aan de zijde van middenvelders als Riyad Mahrez en Toni Kroos is dan weer iets minder verrassend. De middenvelder speelt een sterk seizoen bij Club Brugge en zette dat op het veld van AS Monaco in de verf. Eerst met een vroege openingstreffer na een voorzet van Mats Rits, daarna met een penaltydoelpunt.

Het Champions League-Team van de Week: Horvath, Bernat, Manolas, Filipe Luis, Soler, Kroos, Vanaken, Mahrez, Gabriel Jesus, Lewandowski, Benzema.