Scheidsrechter Bart Vertenten komt nog niet vrij: straks al een maand in de cel

Bart Vertenten blijft nog zeker een week in de cel. De advocaat van de scheidsrechter, Hans Rieder, had uitstel gevraagd en gekregen van de Kamer van Inbeschuldigingstelling om de eventuele wraking van onderzoeksrechter Joris Raskin af te wachten.

Bart Vertenten werd op 11 oktober aangehouden in het onderzoek naar fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal. De 30-jarige scheidsrechter werd in verdenking gesteld van omkoping en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Hij moest donderdagvoormiddag voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling verschijnen, die zou beslissen over zijn eventuele vrijlating in het dossier. Maar tot een behandeling van het dossier kwam het niet, op vraag van Hans Rieder. De bekende strafpleiter, die Vertenten vertegenwoordigt, had om een week uitstel gevraagd en hij kreeg die ook.

Aanleiding is het wrakingsverzoek dat Rieder ingediend heeft tegen onderzoeksrechter Joris Raskin. Omdat die tot 17 maart 2018 lid was van de licentiecommissie van de Belgische voetbalbond, verwijt Rieder hem belangenvermenging. Het hof van beroep in Antwerpen heeft nog tot maandag 12 november om daar uitspraak over te doen. Rieder wil de uitspraak graag afwachten voor het dossier van zijn cliënt behandeld wordt.