Europese christendemocraten kiezen Manfred Weber als boegbeeld voor komende verkiezingen

De Duitser Manfred Weber is de ‘Spitzenkandidat’ van de Europese Volkspartij bij de Europese verkiezingen in mei volgend jaar. Dat heeft de EVP zopas beslist op een partijcongres in het Finse Helsinki.

De fractieleider van de EVP in het Europees parlement is nu dé EVP-kandidaat voor het voorzitterschap van de volgende Europese Commissie. Hij heeft daar meteen een voetje voor op de Spitzenkandidaten van andere partijen: de EVP is al jaren de grootste fractie in de Europese wijk. De kans is dus groot dat Weber Jean-Claude Juncker mag opvolgen.

De 46-jarige Weber was op voorhand al de uitgesproken favoriet en haalde het al bij al gemakkelijk van de Finse oud-premier Alexander Stubb. Weber kreeg donderdagochtend de voorkeur van 492 van de 619 EVP-leden die een geldige stem uitbrachten in Helsinki, goed voor bijna 80 procent.

“Wat een bijzondere en geweldige dag”, reageerde Weber na afloop. “Dit is niet het succes van een individu, maar van ons als partij en van onze heldere visie op de toekomst van het Europese continent.” De kersverse Spitzenkandidat trapte meteen ook de campagne voor 2019 officieel af. “De campagne begint hier. We kunnen een goed track record voorleggen, met onze leiders Juncker, Tajani and Tusk”, zei Weber. “Wij zijn bruggenbouwers en dichten de kloof tussen burgers en Europa. Laten we dit momentum gebruiken om naar huis te gaan, en de mensen over onze plannen voor het continent te vertellen. En dan winnen we opnieuw de meerderheid in het Europees Parlement.”