Levensgevaarlijk: man springt in vijver vol alligators en wordt aangevallen

De 23-jarige Brandon Keith Hatfield heeft zichzelf dinsdag flink in gevaar gebracht. In het St. Augustine Alligator Farm Zoological Park sprong de man in een vijver vol met alligators. Hij werd ook aangevallen door een van de reptielen, maar overleefde het incident.

Een bewakingscamera kon zijn vreemde gedrag in het dierenpark vastleggen. Toen het park gesloten was, besloot Hatfield in een vijver te springen waar zich op dat moment drie alligators in bevonden. Erg gevaarlijk, al kon de situatie ook veel erger geweest zijn. Volgens First Coast News bevond zich in de buurt ook een lagune waar honderden alligators zaten.

Niettemin werd de man wel aangevallen. Toen Hatfield op het punt stond om uit de vijver te klimmen, beet een van de alligators in zijn linkervoet. Hij kon uiteindelijk ontsnappen aan het reptiel, maar had zichtbaar veel pijn. Een ander camerastandpunt toonde hoe hij na de aanval door het park mankte.

Crocs

Aanvankelijk dacht het personeel dat het om een slechte grap ging. Voordat Hatfield in de vijver sprong, had hij zichzelf immers helemaal uitgekleed en daarbij één schoen van het merk Crocs achtergelaten. Toen de werknemers wat later ook bloedsporen ontdekten, beseften ze dat de situatie veel ernstiger was dan eerst gedacht.

De politie kon Hatfield uiteindelijk halfnaakt aantreffen en oppakken. Hij kreeg eerst verzorging toegediend in Flagler Hospital, waarna hij werd overgebracht naar de gevangenis van St. Johns County.

Waarom Hatfield de stunt uithaalde, is niet duidelijk. Politieagent Dee Brown vertelde aan lokale media dat de man “vermoedelijk onder invloed was”. Toxicologisch onderzoek kon dat vermoeden nog niet bevestigen. Volgens parkdirecteur John Brueggen raakte tijdens het incident geen enkel dier gewond. In totaal heeft de man meer dan 4.000 euro aan schade aangericht in het park.