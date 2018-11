Minister De Croo waarschuwt bonden en directie van Bpost: “Drijf de zaken niet op de spits”

Bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) heeft de bonden en directie bij Bpost gevraagd de “zaken niet op de spits te drijven”. Door het sociaal conflict bij het bedrijf hebben de voorbije dagen grote pakjesklanten andere oorden opgezocht. “Als Bpost een sterk en succesvol postbedrijf wil zijn, moet het groeien in pakjes. Dat is de levenslijn van Bpost. Dit in gevaar brengen is het bedrijf in gevaar brengen.”

De stakingsactie bij het postbedrijf zit momenteel aan zijn tweede etmaal. Vakbonden en directie zitten donderdag opnieuw rond de tafel in een poging een uitweg uit de impasse te vinden. Rond de middag zat minister De Croo al met beide partijen samen. Hij vindt het een goede zaak dat er opnieuw wordt gepraat en wil dat het overleg snel tot tastbare resultaten leidt.

De minister heeft geluisterd naar de zorgen van de bonden en duidelijk gemaakt dat de directie zo snel mogelijk actie moet ondernemen om de werkdruk haalbaar te houden en het chronisch personeelstekort op te lossen. “Er is op de vloer een probleem en dit moet zo snel mogelijk aangepakt worden. Dit moet een absolute topprioriteit zijn”, vindt De Croo.

Maar hij heeft beide partijen gewaarschuwd het conflict niet verder te laten escaleren. Daarbij speelt het vertrek van een aantal grote pakjesklanten een rol. Zo hebben Torfs en Coolblue al aangekondigd tijdelijk een beroep te doen op PostNL, terwijl Krefel is overgestapt naar DPD. De Croo benadrukt dat bpost moet groeien in het pakjessegment, wil het een sterk en succesvol postbedrijf zijn. “Dat is de levenslijn van bpost. Dit in gevaar brengen is het bedrijf in gevaar brengen”, besluit de minister.