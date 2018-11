Jordi Alba keert terug in kern Spaanse nationale ploeg voor wedstrijd tegen Kroatië

Jordi Alba mag zich opnieuw Spaans international noemen. De flankverdediger van FC Barcelona werd voor het eerst opgeroepen door Luis Enrique, die La Roja in de zomer onder zijn hoede kreeg.

Alba en Enrique werkten tussen 2014 en 2017 succesvol samen in Barcelona maar bij de Spaanse nationale ploeg werd de 29-jarige verdediger door Enrique sinds het teleurstellende WK (Spanje ging er in de achtste finales uit tegen gastland Rusland) over het hoofd gezien.

De 66-voudig international (8 goals) zit nu wel in de selectie voor de Nations Leaguematch tegen vicewereldkampioen Kroatië (15 november in Zagreb) en het oefenduel tegen Bosnië (18 november in Las Palmas).

Celta-middenvelder Brais Mendez en Espanyol-verdediger Mario Hermoso zijn nieuwe gezichten.

De selectie:

Keepers: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau Lopez (Betis)

Verdedigers: César Azpilicueta (Chelsea), Diego Llorente (Real Sociedad), Sergio Ramos (Real Madrid), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Mario Hermoso (Espanyol), José Luis Gaya (Valencia), Jordi Alba (FC Barcelona), Jonny Otto (Wolverhampton)

Middenvelders: Sergio Busquets, Sergi Roberto (FC Barcelona), Pablo Fornals (Villarreal), Rodrigo, Saul (Atlético Madrid), Dani Ceballos (Real Madrid), Brais Mendez (Celta Vigo), Isco (Real Madrid)

Aanvallers: Marco Asensio (Real Madrid), Alvaro Morata (Chelsea), Suso (AC Milan), Rodrigo Moreno (Valencia), Iago Aspas (Celta Vigo) (belga)