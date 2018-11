Bewijsstuk vernietigd in moordzaak rond Vlaams Parlementslid

Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar de vernieling van bewijsmateriaal in het moorddossier waarin Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken (UF) en zijn echtgenote vanaf maandag terechtstaan.

Het vernielde bewijsmateriaal is een dvd met opnames van bewakingscamera’s. Intussen is aan het dossier een kopie van die dvd toegevoegd, maar het is nog niet duidelijk of het proces maandag kan beginnen.

De 45-jarige Marc Dellea werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek en dat leidde uiteindelijk naar Sylvia B. en UF-politicus Christian Van Eyken (die ook in het Vlaams parlement zetelt).

Sylvia B was toen nog met Della getrouwd en was de minnares van Van Eyken.

In oktober 2015 werd Sylvia B. door de onderzoeksrechter aangehouden voor die moord en op 27 januari was het de beurt aan Christian Van Eyken. Een dag later werd de politicus al vrijgelaten omdat het aanhoudingsbevel niet ondertekend was.

Begin 2017 sloot de onderzoeksrechter zijn onderzoek af en maakte hij het over aan het parket. Dat liet de onschendbaarheid van Christian Van Eyken opheffen en vervolgt zowel de parlementslid als zijn assistente Sylvia B. voor moord. Beiden hebben steeds elke betrokkenheid bij de dood van Marc Dellea met klem ontkend.

Sylvia B en Christian Van Eyken zijn intussen trouwens getrouwd, zo geraakte begin oktober bekend.

Veel vertraging

Het kostte maanden om een datum vast te leggen voor het proces. Zo voerde de verdediging aan dat de correctionele rechtbank niet bevoegd was om over het dossier te oordelen, als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof. In een tussenvonnis van april dit jaar besloot de rechtbank dat ze wel degelijk nog steeds bevoegd was.

Voorts argumenteerden de advocaten van Van Eyken en B. dat ze hun cliënten niet naar behoren konden verdedigen omdat ze nog steeds niet alle video- en geluidsopnames in het dossier hadden kunnen bekijken en beluisteren. Maar in het tussenvonnis van april oordeelde de rechtbank dat de strafvordering, minstens voorlopig, ontvankelijk was, mits de verdediging meer tijd kreeg om alle video- en geluidsopnames in het dossier te bekijken en beluisteren. Het proces werd toen uitgesteld tot maandag 12 november.

Nu dreigt echter een nieuwe vertraging. Onlangs werd immers de dvd met opnames van de bewakingscamera’s vernield op de griffie van de Brusselse correctionele rechtbank. Het gaat onder meer om de beelden waarop te zien is hoe Christian Van Eyken en Sylvia B. het appartement verlaten waar later Marc Dellea dood zal worden aangetroffen.

Onderzoek naar sabotage

“Er is inderdaad een gerechtelijk onderzoek geopend voor informaticasabotage en vernietiging van materiële goederen van openbaar nut”, zegt Denis Goeman van het Brusselse parket. “Voorlopig is er niemand in verdenking gesteld. De betrokken partijen hebben intussen wel een kopie van de dvd ter beschikking gekregen. Of dat problemen geeft voor het proces dat volgende week start, zal maandag op de zitting moeten blijken.”

Uit goede bron kon het persbureau Belga vernemen dat Christian Van Eyken en Sylvia B. vandaag nog verhoord worden over de vernieling van de dvd.