Hallucinante fase in Champions League zindert na: zelfs Guardiola maakte met veel misbaar duidelijk dat zijn team geen penalty verdiende

Hallucinant was het, de fase met Raheem Sterling die Manchester City gisteravond in de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk een strafschop opleverde. De Engelsman trapte in de grond en viel over zijn eigen voeten, maar scheidsrechter Viktor Kassai kende wel een strafschop toe. Intussen zijn er beelden opgedoken van Manchester City-trainer Pep Guardiola die van aan de zijlijn met veel misbaar duidelijk maakt dat zijn team geen penalty had moeten krijgen.

“Wat ik over die penalty dacht? Dat het er geen was”, reageerde Guardiola achteraf bij BT Sport. “De videoref bestaat nog niet in de Champions League, dat is het probleem. De scheidsrechters moeten geholpen worden. Het is niet mooi om op deze manier te scoren.”

Sterling bood achteraf ook zijn verontschuldigingen aan voor de fase. “Dit was iets waar ik niet om gevraagd had”, zei hij over de beslissing van de ref om een penalty toe te kennen. “Ik riep echt niet dat het een penalty was. Maar toch zou ik mijn excuses willen aanbieden bij Shakhtar en de scheidsrechter.”

Gabriel Jesus zette de penalty echter vrolijk om in een wedstrijd die Manchester City uiteindelijk met een straffe 6-0 zou winnen.

De Europese voetbalbond UEFA, die eerder al aankondigde dat de videoref vanaf komend seizoen ook aan de slag zal gaan in de Champions League, zou intussen nadenken over een vervroegde invoering. Begin december zou beslist kunnen worden de VAR dit seizoen nog in te voeren, schrijft de BBC.

