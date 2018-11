Videoref in Champions League kan er dit seizoen nog komen door belachelijke penalty

De Europese voetbalbond UEFA is al enkele weken bezig met een mogelijk versnelde invoering van de videoref in de Champions League. Dat schrijft de Britse openbare omroep BBC één dag nadat Manchester City een hallucinante strafschop kreeg in het duel met Shakhtar Donetsk. Mogelijk zorgt die fase voor het beslissende zetje.

Eerder al had de Europese voetbalbond aangegeven dat de videoref in het seizoen 2019/2020 zijn intrede zou maken in de Champions League, maar de schrik voor grote arbitrale blunders en de positieve ervaringen op het WK voetbal hebben de bobo’s bij de UEFA doen nadenken. Volgens de BBC denken ze al enkele weken aan een versnelde invoering van de videoref - dit seizoen nog. Dat zou dan sowieso na de groepsfase moeten gebeuren.

Mogelijk geeft de enorme blunder van scheidsrechter Viktor Kassei, die in een struikelende Raheem Sterling onbegrijpelijk een penalty zag, het dossier dus het beslissende zetje. Het Uitvoerende Comité van de UEFA komt begin december nog eens samen. Dan zou er een beslissing genomen kunnen worden over de inzet van de videoref in de meest prestigieuze clubcompetitie ter wereld.

