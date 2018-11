Doorbraak in moordzaak uit 2016: verdachte opgepakt na telefoontje van Vietnamese ambassade

Wervik - Er is een 29-jarige verdachte opgepakt voor de moord op een Aziatische vrouw op 31 december 2016 in het West-Vlaamse Geluwe. De doorbraak kwam er met dank aan de Vietnamese ambassade in ons land. “De vrouw had in Japan een Belg leren kennen, die nu is opgepakt”, aldus het parket van Ieper.

De feiten dateren van zaterdag 31 december 2016. Jagger troffen ’s ochtends, rond 9.30 uur, het verkoolde lichaam aan van een onbekende vrouw in een gracht langs de Beselarestraat in Geluwe, een kleine gemeente nabij de Franse grens. Omdat het lichaam zo zwaar verminkt was, leek de identificatie van de vrouw een onmogelijke zaak.

Eerder dit jaar konden de robotfototekenaars van de federale politie een schets maken van het slachtoffer. Zij stelden toen dat het zou gaan om een 1,50 meter grote en slank gebouwde vrouw van vermoedelijk tussen de 18 en 25 jaar oud en van Aziatische oorsprong. De vrouw droeg verschillende juwelen, zoals een damesuurwerk met een metalen armband en een halsketting, en had een opvallend motief op haar teennagels.

Niet lang geleden kreeg de politie een opmerkelijke telefoon van de Vietnamese ambassade in ons land, waar gesuggereerd werd dat het slachtoffer een 30-jarige vrouw uit Vietnam zou kunnen zijn die al bijna twee jaar vermist was. Het telefoontje bracht alles in een stroomversnelling, zegt Johan Lescrauwaet, woordvoerder van het parket van Ieper, bij Focus-WTV.

“We hebben het DNA vergeleken en dat klopte”, zegt Lescrauwaet. “Het gaat inderdaad om die vermiste Vietnamese vrouw. Enkele weken later hebben we een man uit Zonnebeke, die ze in Japan had leren kennen en die haar naar België had uitgenodigd, kunnen oppakken als verdachte.”