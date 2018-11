Bejaarde bestuurder wordt onwel op Hasseltse ring, agent rijdt wagen klem

Hasselt - Een alerte politieagent heeft donderdagochtend op de Hasseltse grote ring een voertuig kunnen klemrijden. De tachtigjarige bestuurder was achter het stuur onwel geworden. Rond 9.30 uur was de bejaarde man op de Herkenrodesingel in Hasselt in zijn wagen onwel geworden. Hij verloor daarbij de controle over het stuur, waarna zijn wagen tegen de vangrail belandde. De politieman zag alles gebeuren en besliste om de auto van de tachtiger klem te rijden.

De bejaarde man had het bewustzijn verloren. Zijn wagen was beginnen slingeren en belandde in de vangrail. Na de klap tegen de vangrail reed de wagen nog ongecontroleerd verder. Een medewerker van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) reed vervolgens het zwalpende voertuig klem.

De tachtigjarige man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. De agent liep bij de aanrijding ook verwondingen op.