Diest -

Het mysterie rond de luide knallen in Diest is ontrafeld. Een defecte gasketel in het gebouw van tuin- en interieurwinkel Casa ligt aan de oorzaak. De appartementen boven de winkel staan voorlopig leeg waardoor het probleem aan de verwarmingsketel niet eerder is ontdekt. Al sinds zondag waren de knallen regelmatig te horen, maar gevaar voor ontploffing is er nooit geweest.