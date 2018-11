Cora roept merguez van gevogelte terug wegens salmonella

Cora roept het product “BQ 6 Merguez van gevogelte” van het merk Réghalal terug omdat bij een van de leveranciers van het product de bacterie salmonella werd gedetecteerd. Dat meldt de supermarktketen donderdag in een communiqué. Het product werd verdeeld via de Cora-supermarkt in Anderlecht. De beslissing om het product terug te roepen werd genomen in overleg met het federaal voedselagentschap FAVV.

Cora vraagt klanten die het product gekocht hebben, het niet te consumeren en om het terug te brengen naar het verkooppunt, waar het product hen terugbetaald zal worden.

Personen die het bovengenoemde product geconsumeerd hebben en last hebben van maag- en darmklachten, diarree, braken of maagpijn, raadplegen het best hun behandelende arts en vermelden daarbij dat ze dit product geconsumeerd hebben. De incubatietijd kan variëren van 6 tot 72 uur. Het risico op infectie is hoger bij ouderen, kinderen, zwangere vrouwen en personen met een verzwakt immuunsysteem.

Het product is inmiddels uit de rekken gehaald in de winkel. De keten verzekert dat zij doeltreffende maatregelen zal nemen om dergelijke incidenten te vermijden.

Klanten die aanvullende informatie wensen, kunnen contact opnemen met de kwaliteitsdienst van Cora via het nummer 071- 34.89.35 of op het e-mailadres ALERTES-RETRAITS@CORA.BE. Verdere omschrijving van het product: streepjescode: 3571320000751, lotnummer: 0348497940, gewicht 300 gram. Te gebruiken tot (TGT): 12/11/2018