Kunstwerk van drie miljoen euro moet al na zeven maanden afgebroken worden voor… salamander

Ieper - Een tegenvaller voor de Truiense kunstenaar Koen Vanmechelen. Zijn installatie ComingWorldRememberMe, een werk in Ieper dat de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog herdenkt, moet afgebroken worden. Het gebied waar het werk zich bevindt, is namelijk de ideale habitat voor de bedreigde kamsalamander.

Drie miljoen euro heeft het werk gekost, en dat levert dan ook een indrukwekkend zicht op. In totaal zijn er maar liefst 600.000 kleien beeldjes in een natuurgebied van Ieper geplaatst die verwijzen naar de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Ze kregen een vergunning van een jaar voor de installatie, en hadden zelfs goede hoop dat die ook verlengd zou worden.

Maar het is volledig anders uitgedraaid. Na zeven maanden besloot de provincie West-Vlaanderen dat de beeldjes al plaats moeten ruimen. Voor de bedreigde kamsalamander is het gebied een perfecte locatie om te overleven. De installatie verplaatsen was geen optie, aangezien de organisatie vond dat Ieper de enige plaats was waar de slachtoffers konden herdacht worden.

De beeldjes zullen nu uitgedeeld worden. Vanmechelen hoopt alvast dat de ontvangers zullen fungeren als een museum. “Ik zou niet graag willen dat de beeldjes worden verhandeld en vervolgens zouden verdwijnen” vertelde hij nog.