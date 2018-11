Rechter aan Amerikaans Hooggerechtshof breekt ribben bij val in kantoor

De 85-jarige rechter Ruth Bader Ginsburg van het Amerikaanse Hooggerechtshof is in een ziekenhuis opgenomen nadat ze woensdagavond bij een val in haar kantoor drie ribben heeft gebroken. Dat melden Amerikaanse media.

Ruth Bader Ginsberg (85) ging nog naar huis na de val in haar kantoor, maar daar kreeg ze het ’s nachts benauwd. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat drie ribben aan de linkerzijde van haar lichaam gebroken waren, aldus een woordvoerder.

Ginsberg werd in 1993 door de Democratische president Bill Clinton voorgedragen als rechter bij het Amerikaans Hooggerechtshof. Ze kreeg slechts drie tegenstemmen in de Senaat. De 85-jarige wordt gebrandmerkt als liberaal, maar stemde in het verleden ook al in met standpunten die als conservatief bestempeld werden.

Legende

‘RBG’ is intussen een legende en tegen wil en dank een icoon geworden op sociale media, ook dankzij een haar bejubelende portretdocumentaire afgelopen zomer. Er zijn verscheidene biografieën over haar verschenen, fans dragen t-shirts met haar gezicht en er zijn zelfs speelgoedpoppen van haar gemaakt.

Ginsburg was in de jaren 70 een pionier van de strijd voor de emancipatie van vrouwen. Sindsdien is ze ook meegegaan met andere evoluties in de Amerikaanse samenleving en zit ze in kwesties zoals abortus en het homohuwelijk op de lijn van de jongere generaties.

Voor het leven

Er zetelen negen rechters in het Hooggerechtshof. Een benoeming door de president bij de hoogste rechtsinstantie van de VS is voor het leven.

Republikeinen en Democraten bakkeleiden eerder dit jaar stevig over de kandidatuur van de conservatieve rechter Brett Kavanaugh. President Trump had hem voorgedragen, maar Kavanaugh kwam vervolgens in opspraak door beschuldigingen over seksueel wangedrag tijdens zijn jonge jaren. De Senaat zette uiteindelijk tijdens een rumoerige stemming begin oktober toch het licht op groen voor Kavanaugh.