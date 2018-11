Vier Belgische vissers op spectaculaire wijze gered na kapseizen boot

Oostende - Om nog onbekende redenen is woensdagavond het Oostends vissersschip ‘Morgenster’ gekapseisd voor de Britse kust. Twee bemanningsleden belandden in het water terwijl de andere twee redding zochten op de romp van het schip. De Britse diensten hebben alle vissers veilig aan wal gebracht.

Door de redding van een Britse helikopter zijn alle vissers in veiligheid en aan wal gebracht. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar volgens hun familieleden zijn ze allemaal ongedeerd. “Ze liggen in het ziekenhuis, maar alles is in orde. Morgen (donderdag nvdr.) mogen ze naar huis”, vertelt de mama van een van de vissers.

Het viertal is ondertussen terug thuis, maar de vissersboot ligt nog altijd in het water, zo’n 20 kilometer van de kust. Vrijdag zal er beslist worden wat er met de boot zal gebeuren.