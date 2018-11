Teslarijder mag gsm niet vasthouden in zelfrijdende auto, oordeelt Nederlandse rechter

Wie in Nederland in een Tesla op de automatische zelfbesturing rijdt, mag - net als andere automobilisten - niet een mobiele telefoon vasthouden tijdens het rijden. De kantonrechter in Utrecht bepaalde dat onlangs in een zaak in beroep, waarvan het vonnis nog niet is gepubliceerd. Dat bleek donderdag tijdens een zitting in een soortgelijke zaak die de Amsterdammer Vincent Everts had aangespannen.