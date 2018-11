Is 'no jobs' onze toekomst?

‘No Jobs’ is de ietwat misleidende titel van het nieuwste boek van Fons Leroy, sinds 2005 afgevaardigd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Daarin houdt hij de effecten van de oprukkende automatisering voor het licht. Dat die massaal jobs zal doen verdwijnen, dat durft Leroy - een geboren en getogen Limburger - alvast te betwijfelen.

In het boek tracht Leroy een schets te maken van de arbeidsmarkt anno 2050. “In de laatste decennia heeft geen enkele grote evolutie plaatsgevonden zoals de evolutie die nu voor de deur staat”, meent hij. Toch is het een genuanceerde en ook best optimistische visie. Ja, er zijn bedrijven en jobs verloren gegaan door de technologische evolutie, maar die zijn vaak een bron voor het creëren van jobs in een andere bedrijf.

De killer robots in zijn boek schakelen niet zozeer jobs, maar eerder geestdodend werk uit. In die zin slaat de ‘No Jobs’ van de titel op hoe we jobs vandaag beleven: taakgericht en vaak ook beklemmend. “Die jobs mogen verdwijnen. Terwijl het begrip van werken meer moet vertrekken vanuit persoonlijke perspectieven. Technologie kan ons hierbij net helpen”, schrijft hij. België is overigens een land met een aparte status, want al behoorlijk geautomatiseerd, zeker in specifieke sectoren. Per inwoner zijn er in ons land bijvoorbeeld meer robots dan in Nederland of Frankrijk.

Starbucks

De jobs in ons land situeren zich vooral in de dienstverlenende sector. En vaak net daar heeft technologie zo zijn beperkingen. “We willen heel wat taken eenvoudigweg niet overlaten aan robots omdat we de interactie met mensen prefereren”, vindt Leroy en hij illustreert: “Het hele proces van het maken van de typisch Starbucks-koffies kan zonder veel moeite worden geautomatiseerd. De kost ervoor zou lager liggen dan de loonkosten voor het personeel. Toch komt die machine er niet.”

Als we de robots niet buitenzetten en de boel niet laten overnamen, is er maar één optie: we gaan ze geleidelijk inzetten, met en naast mensen. “Dat zal een aanpassing vragen”, weet Leroy. “Mensen zullen de inhoud van hun job moeten leren aanpassen aan het samenwerken met die robot. Ze zullen er, als het ware, mee moeten leren praten.”

