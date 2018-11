Alleen zo blijf je nog je hele leven bij de bank werken

Banken tellen medewerkers met een bijzonder lange staat van dienst. Wie van een stabiele carrière droomt bij één werkgever, zet vast en zeker een grote bank op zijn verlanglijst. Je leven lang bij de bank werken, is dat nog realistisch in dit snel veranderende digitale tijdperk?

Luc Vandenhoeck en Frank Van Assche werken bij concurrerende banken. Toch bezitten Luc en Frank tal van gemeenschappelijke eigenschappen: vijftigers, gepokt en gemazeld in de bank, een klein dozijn functies op hun cv en vooral een future-proof professioneel profiel. Vandaag is Luc HR-programmamanager bij KBC in Leuven, Frank is bij Belfius in Brussel verantwoordelijk voor digitale projecten, communicatie en customer experience.

Zevenmijlsstappen, het kan

Het profiel van Luc en Frank is trendsettend en begeerd op de arbeidsmarkt. Hoe bouwden ze die expertise op? “Ik hou mezelf scherp”, vertelt Luc. “Nieuwe competenties aanleren, is een must om te overleven. Je hebt een mindset nodig die gericht is op persoonlijke groei om inzetbaar te blijven. Bij KBC leren we leren met nieuwe leermethodes zoals YouTube.”

Frank Van Assche vult aan: loop rond in de wereld met open ogen en oren. Ik kijk letterlijk naar links, de Verenigde Staten, en naar rechts, Azië, om te weten in welk domein ik moet bijscholen. Bereid zijn om continu te veranderen, is een sleutelcompetentie. Word je daar zenuwachtig van, dan ben je bij Belfius niet op de juiste plaats.”

Die ondernemende attitude bracht Frank van ICT functies naar de marketing afdeling en de laatste jaren in digitale communicatie. Luc maakte zelfs zevenmijlsstappen tussen businessdomeinen als betalingsverkeer, dan naar marketing, om vervolgens van woonkredieten naar HR te springen. “Het kan. Zolang je er maar niet op wacht, maar het heft zelf in handen neemt”, klinkt het unaniem. De bank ondersteunt deze interne mobiliteit. Voorbeeld? In plaats van een jaarlijks evaluatiegesprek voeren jij en je leidinggevende een dialoog over je progressie”, vertelt Luc.

Niet voor het geld

Millennials die bij de bank komen werken, hebben andere verwachtingen dan de generaties voor hen, zoals de zogenoemde babyboomers en Generation X. “Onze digitale projecten werken als een magneet op hen”, beweert Luc, “net zoals de voortdurende innovatie. Zij komen niet meer voor een loopbaan noch voor het salarispakket.”

Ook Frank merkt dat jonge collega’s bij Belfius zich sterk verbinden met de inhoud van de job. “Maar ze geloven ook in een sterk merk en connecteren met het verhaal van ons bedrijf. Ze zijn bijvoorbeeld bijzonder fier op de state-of-the-art technologie van onze mobiele app.”

Daar zijn de robots

De robotisering doet zijn intrede in de financiële wereld. Banken rollen hun eerste projecten rond artificiële intelligentie uit. Bij HR is bijvoorbeeld een chatbot actief die de meest courante vragen van medewerkers beantwoordt. Repetitieve taken zoals het invoeren van papieren kredietaanvragen sneuvelen uit functieomschrijvingen. Nieuwe rollen ontstaan. Zo krijg je als medewerker misschien wel de kans om een interne sprong te maken naar een gloednieuwe rol. Denk bijvoorbeeld aan robottrainer. Luc legt uit: “Dat is een bancaire expert die de robot met kennis voedt. Gevolg: de intelligentie van de robot groeit en hij neemt zelfstandig juiste beslissingen.” Mens en machine, ook in het digitale bancaire tijdperk een samenwerkende vennootschap.

