3 trends waar je niet aan kan ontsnappen in de banksector

Jarenlang kon je een baan bij een bank wel eens vergelijken met een eerder kabbelende rivier. Dat is vandaag al lang niet meer het geval. Er zit flink wat vaart in deze sector, en dus ook in de bijhorende jobmarkt. En deze drie trends staan voorop.

Yannick Adriaenssens is woordvoerder bij Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Met hem overlopen we de belangrijkste trends rond werken in dit domein. “Studies wijzen uit dat de algemene werkgelegenheidsgraad in de financiële sector stabiel zal blijven de komende tien jaar”, weet hij. Al zal de onderlinge functieverhouding wel verschillen.

1. Dynamisch

De financiële sector past zich aan de snel evoluerende maatschappij aan. “Ik denk hierbij aan maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid en vergrijzing. En aan nieuwe klantennoden waarbij alles sneller en eenvoudiger moet”, stelt hij.

Koppel daaraan bijvoorbeeld nog een internationale wetgeving - denk aan Basel III, de Europese bankenunie of MiFID II - en nieuwe technologieën, zoals blockchain, artificiële intelligentie en robo advice. “Dit alles onder een sterke competitie met maar liefst 87 banken die in België actief zijn. Van universele banken, nichespelers tot internationale spelers”, vult hij aan.

Banken passen zich, volgens hem, aan dit dynamisch landschap aan en investeren volop in nieuwe diensten en initiatieven. “Denk hierbij aan toepassingen als Itsme rond digitale ID, Payconiq rond makkelijk elektronisch betalen of aan de samenwerking tussen banken en fintechbedrijven.”

2. Divers

Door al deze evoluties en uitdagingen hebben banken nood aan werknemers met diverse achtergronden. “Het gaat dan om IT’ers, juristen, compliance medewerkers, maar ook om digitale experts en de meer zachte profielen voor klantencontact”, somt Adriaenssens op. En naast de expertise die medewerkers via scholing hebben opgebouwd, zijn ook soft skills van zeer groot belang. “Medewerkers moeten onder meer flexibel zijn, kunnen communiceren, proactief handelen, klanten begrijpen en zowel zelfstandig als samen kunnen werken.”

De diversiteit uit zich ook in de brede waaier van gevraagde functies. “Er bestaat een lijst van ‘kritische functies’ waarvoor banken moeilijkheden hebben om kandidaten te vinden. De verscheidenheid van de functies en profielen is hier erg groot. Denk aan klantenadviseurs digital banking, data analisten, data scientists & architects, digital marketeers en commerciële profielen. Maar ook aan credit risk modellers, compliance officers, juristen, fiscalisten, actuarissen en auditors”, zo somt hij op. “De toenemende nood aan IT-profielen in onze sector is duidelijk.”

