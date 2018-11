Vanhaezebrouck voert geen wissels door voor wedstrijd van de laatste kans in Europa League

Anderlecht start donderdagmiddag (om 16u50) op de vierde speeldag van de Europa League bij Fenerbahçe met dezelfde elf die afgelopen zaterdag met 1-2 gingen winnen bij Waasland-Beveren.

Doelman Didillon behoudt in doel het vertrouwen. Voor hem start paars-wit opnieuw met een viermansdefensie: Saelemaekers, Vranjes, Bornauw en Milic. Het middenveld wordt bevolkt door het drietal Kums, Trebel en Makarenko, terwijl voorin speerpunt Dimata de steun krijgt van Gerkens en Bakkali. Die laatste was twee weken geleden in de heenwedstrijd in het Constant Vanden Stock-stadion nog twee maal trefzeker.

Anderlecht speelt zijn match van de laatste kans in Istanboel. Na een 1/9 uit de eerste drie groepsduels moeten de Brusselaars winnen bij Fenerbahçe om uitzicht te houden op Europese overwintering.

Later op de avond spelen ook Racing Genk en Standard nog in de Europa League. De Genkenaars ontvangen het Turkse Besiktas, Standard speelt op verplaatsing bij het Russische Krasnodar. Beide duels vangen aan om 18u55.