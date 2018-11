Sergio Ramos opnieuw in het oog van de storm nadat hij neus tegenstander breekt: “Had zo niet mogen inkomen”

Sergio Ramos heeft zijn reputatie van bad boy van het Spaanse voetbal alle eer aangedaan in de Champions League-match tegen het Tsjechische Pilzen (0-5 zege) van woensdag. De verdediger van Real Madrid, die een recordaantal gele én rode kaarten verzamelde in de Spaanse Liga, brak de neus van tegenstander Milan Havel met een elleboogstoot.

Ramos snoepte de 24-jarige Havel de bal af in het duel met Pilzen en gaf de Tsjech en passant een elleboogstoot. De scheidsrechter had het incident niet opgemerkt, maar de hevig bloedende Havel moest daarna wel vervangen worden. Achteraf bleek dat zijn neus gebroken was. “Je kan altijd dingen leren van het voetbal en deze keer had ik niet zo moeten inkomen”, schreef de verdediger over het voorval op Twitter. “Milan, het was niet mijn bedoeling je te blesseren. Ik hoop dat je snel weer beter wordt.”

A victory to build on and also to learn from. Football always teaches you things and tonight I shouldn't have gone into the challenge like that. Milan, it wasn't my intention to injure you. Get well soon #HalaMadrid https://t.co/NZcWRAwI0x — Sergio Ramos (@SergioRamos) 8 november 2018

Voor Sergio Ramos is het de tweede keer op een half jaar tijd dat hij op deze manier het nieuws komt. De aanvoerder van de Koninklijke liet zich in de finale van de Champions League vorig seizoen ook al opmerken door Mo Salah, de sterspeler van tegenstander Liverpool, met een armklem tegen de grond te werken. De Egyptenaar hield daar een zware schouderblessure aan over die hem ei zo na het WK kostte.

