Ecuadoriaanse oud-president Rafael Correa vraagt asiel aan in België

De vroegere Ecuadoraanse president Rafael Correa heeft asiel aangevraagd in België waar hij sinds 2017 met zijn gezin vertoeft, zo heeft het Franse persbureau AFP donderdag uit twee bronnen dichtbij het dossier vernomen. De man wordt gezocht door Interpol omdat hij in zijn land voor de rechter moet verschijnen voor het ontvoeren van een tegenstander in 2012.

Volgens een van de bronnen dateert de aanvraag van 25 juni. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Statenlozen (CGVS) onderzoekt het dossier sinds augustus.

De andere bron bevestigt dit. Correa is op het einde van de zomer gehoord om zijn asielaanvraag te verdedigen.

Ontvoering bevolen

Correa was president van Ecuador van 2007 tot vorig jaar. Woensdag besliste het Ecuadoraanse Hooggerechtshof dat hij voor de rechter zal moeten verschijnen. Dat geldt ook voor twee voormalige agenten die momenteel in de cel zitten, en voor de voormalige chef van de inlichtingendienst, Pablo Romero, die in Spanje woont.

Correa wordt ervan beschuldigd de ontvoering te hebben bevolen van Fernando Balda, een lid van de oppositie in Ecuador. Die was naar Colombia gevlucht maar werd in 2012 door een groep gewapende mannen in een auto gedwongen met als bestemming zijn thuisland. De wagen werd onderschept door de Colombiaanse politie, die de man kon bevrijden.

De ontvoerders verklaarden te hebben gehandeld in opdracht van Correa. Die woont sinds vorig jaar in België, het thuisland van zijn echtgenote. Hij beweert onschuldig te zijn en zegt dat zijn opvolger Lenin Moreno “een complot” tegen hem heeft opgezet.

Rood alarm

Correa kan enkel veroordeeld worden als hij voor een rechtbank in Ecuador verschijnt, een proces bij verstek is niet mogelijk. Voor de aanklacht riskeert hij tot zeven jaar cel.

Tegen Correa en Romero vaardigde Interpol een zogenaamd “rood alarm” uit, wat betekent dat ze gezocht worden voor uitlevering. Aan de Ecuadoriaanse televisie verklaarde Correa voor de uitspraak van het Hoogggerechtshof bekend was “dat hij absoluut niets verwacht van de Ecuadoraanse justitie”.