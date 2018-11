Verwarde tiener opgepakt wegens doodsbedreigingen tegen Franse president Macron

Een achttienjarige jongeman werd zaterdag gearresteerd en in het ziekenhuis opgenomen wegens psychische stoornissen nadat hij doodsbedreigingen had geuit tegen de Franse president Emmanuel Macron tijdens diens bezoek op Allerheiligen in Normandië, zo is donderdag vernomen bij het parket van Quimper.

“Het gaat om iemand die had besloten om president Macron aan te vallen”, vertelde aanklager Thierry Lescouarc’h aan AFP, en bevestigde de informatie van de krant Ouest-France. “Hij was met de wagen van zijn ouders naar Honfleur gereden. Toen hij in de buurt van het hotel aankwam waar de president verbleef, sommeerden de ordehandhavers hem het terrein te verlaten. De jongeman had in de ouderlijke wagen een machete liggen, maar had het wapen niet bij tijdens het incident.

‘s Avonds belde de jongeman uit Châteaulin (Finistère) zijn ouders die hem kwamen halen. De volgende dag werd hij gearresteerd en in hechtenis genomen wegens “doodsbedreiging van een verkozene”, feiten die hij erkende, aldus Lescouarc’h. Hij werd met psychische stoornissen in het ziekenhuis opgenomen.

“Het is iemand die niet gekend is bij onze diensten en niet geradicaliseerd is”, aldus de aanklager. Het onderzoek gaat door om zijn verklaringen te verifiëren. Er komt ook een psychiatrisch rappor. Het onderzoek is in handen van de gendarmerie van Châteaulin.

Emmanuel en Brigitte Macron brachten het weekend van Allerheiligen door in een privéverblijf in Honfleur.