22 jaar geleden hielden 300.000 betogers Witte Mars door Brussel: “Al die steun deed deugd, maar wij waren wel onze kinderen kwijt”

“We kregen kippenvel toen we met de helikopter over die lange witte stoet vlogen”, zegt een ex-rijkswachter. 22 jaar nadat 300.000 mensen door Brussel trokken om politiek en justitie te tonen dat ze geen vertrouwen meer hadden in de Belgische justitie, trekt er vrijdag een nieuwe Witte Mars door Aalst. Veel kleinschaliger dan de vorige, maar met dezelfde boodschap: het gerecht moet beter zijn werk doen.