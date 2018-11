Sint-Niklaas - Tienduizenden euro's, zoveel geld zou de marktleider van de stad Sint-Niklaas in zijn eigen zakken hebben laten verdwijnen. Standgeld dat hij inde van kermis- en marktkramers. De stad had al langer een vermoeden dat de man fraudeerde en intern onderzoek heeft dat nu ook bevestigd. De man heeft een officiële klacht aan zijn been en is preventief geschorst.