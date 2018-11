Standard start aanvallend op bezoek bij Krasnodar in Europa League

Standard-coach Michel Preud’homme heeft zijn ploeg bekendgemaakt voor het duel donderdagavond (18u55) in de Europa League bij het Russische Krasnodar. De Luikenaars voerden twee wissels door in vergelijking met de 0-2 nederlaag van zondag in de competitie tegen Antwerp. Zinho Vanheusden en Moussa Djenepo komen in het elftal, Luis Pedro Cavanda en Uche Agbo verdwijnen uit de ploeg.