PSG geeft etnische profilering bij rekrutering jonge talenten toe maar schuift schuld af op directeur

Paris Saint-Germain heeft jarenlang aan etnische profilering gedaan bij de rekrutering van jonge talenten. De Franse landskampioen “bevestigt dat tussen 2013 en 2018 formulieren met illegale inhoud zijn gebruikt door de rekruteringscel van het opleidingscentrum, bevoegd voor de gebieden buiten Ile-de-France”.

In het donderdag gepubliceerde persbericht wijst PSG erop dat dit “een persoonlijk initiatief” was van de directeur van de rekruteringscel, Marc Westerloppe.

Het gebruik van formulieren waarop jonge talenten werden ingedeeld volgens categorieën als “Frans”, “Maghrebijns”, “Antilliaans” of “Afrikaans” werd eerder naar buiten gebracht op basis van documenten van het klokkenluidersplatform Football Leaks.

Intern onderzoek

PSG meldt nu dat het een “intern onderzoek” heeft opgestart “om te begrijpen hoe zulke praktijken konden bestaan en om te beslissen welke maatregelen genomen moeten worden”.

“Het bestuur van de club heeft nooit weet gehad van een systeem van etnische profilering in het opleidingsdepartement en heeft ook nooit zo’n formulier in handen gekregen”, stelt de club. “Die formulieren zijn in strijd met de geest en de waarden van Paris SG.”