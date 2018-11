Genk voert één wissel door in Europa League, Besiktas rekent op vedetten Pepe en Babel

Philippe Clement rekent donderdag, op de vierde speeldag van de Europa League tegen Besiktas, op nagenoeg dezelfde ploeg die twee weken terug in Istanboel een knappe 2-4 zege boekte. De coach van Racing Genk moet één noodgedwongen wissel doorvoeren. Jhon Lucumi ontbreekt met een blessure, zijn vervanger achterin is Joseph Aidoo.

Doelman Danny Vukovic krijgt een viermansdefensie voor zich. Jere Uronen, Aidoo, Sébastien Dewaest en Joakim Mæhle vormen van links naar rechts het slot op de deur. Ruslan Malinovskiy, Bryan Heynen en Alejandro Pozuelo moeten de slag op het middenveld winnen. Vooraan vatten Joseph Paintsil, Mbwana Samatta en Dieumerci Ndongala post. Samatta (2) en Ndongala troffen in Istanboel raak.

Sander Berge, die enkele weken buiten strijd was met kniepijn maar afgelopen weekend in de topper tegen Club Brugge (1-1) in de basis startte, moet tevreden zijn met een plek op de bank.

Besiktas kan in Genk opnieuw rekenen op Pepe en Ryan Babel. De beenharde Portugese verdediger en de Nederlandse goalgetter waren er in Istanboel niet bij, maar beginnen nu aan het duel. Voor doelpunten doet trainer Senol Günes, naast Babel, ook nog beroep op Jeremain Lens en Ricardo Quaresma. Dat duo speelde ook twee weken terug, maar bleef toen droog. Doelman Loris Karius, in Turkije tussen de palen, zit op de bank. Daar zit ook Vágner Love, die in Istanboel inviel en tweemaal scoorde.

In de andere partij in groep I, een Scandinavisch onderonsje, ontvangt Malmö donderdag in Zweden de Noren van Sarpsborg. Beide teams volgen in de groep achter leider Genk (6 punten) met vier punten. Besiktas is momenteel laatste met drie eenheden.