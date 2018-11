Weduwe van man die dood van moeder verzweeg, is alles kwijt: “Ze moet meer dan 126.000 euro terugbetalen”

De schoondochter van een overleden vrouw moet meer dan 126.000 euro terugbetalen aan de overheid. In Montbliart, een piepklein dorpje in Henegouwen, hadden zij en haar man verzwegen dat Jeanine (80) overleden was om acht jaar lang haar pensioen te blijven opstrijken. Ze hadden haar begraven in de tuin, zo bleek woensdag.

Marie R. , de weduwe van Jean-Pierre D. , werd donderdag ondervraagd door de politie nadat speurders in haar tuin het lichaam van Jeanine (80) gevonden hadden. D. was nooit gaan aangeven dat zijn moeder overleden was en had haar lichaam in alle stilte begraven, zodat zijn vrouw en hij acht jaar lang haar persioentje konden blijven opstrijken.

R. zag er volgens bronnen van Sudpresse ontspannen uit toen ze verhoord werd. Er wordt haar nochtans wat ten laste gelegd: de zestiger wordt beschuldigd van misbruik van sociale goederen en zal al het opgestreken geld moeten terugbetalen. “Het bedrag wordt geschat op meer dan 126.000 euro”, legt een speurder uit aan de krant. “Haar eigendommen worden in beslag genomen, haar rekeningen zijn bevroren en haar huis zal verkocht worden om al het geld te kunnen terugbetalen.” Met andere woorden: de vrouw is alles kwijt.

Ze werd wel vrijgelaten onder talrijke voorwaarden. De vrouw zou naar verluidt niets liever willen dan het bedrag terugbetalen en terugkeren naar haar thuisland, het eiland Réunion. Ze zegt alles gedaan te hebben onder invloed van haar overleden echtgenoot.

Doorbraak

Het was de dood van de zoon van Jeanine (80), afgelopen zomer, die woensdag voor een doorbraak heeft gezorgd. De 56-jarige man stierf in de vakantie na een slepende ziekte. Hij was chauffeur van beroep en woonde met zijn vrouw in het ouderlijke huis. Zijn vader, de man van Jeanine, was jaren geleden al overleden.

Ze leefden nogal teruggetrokken en hadden weinig contact met buren. Maar iedereen kende hen wel. De mensen van het huis met de katten, zo stonden ze gekend. Omdat Jeanine een tiental katten hield.

Natuurlijke dood

Woensdag was de rue de Bailièvre in Montbliart, deelgemeente van Sivry-Rance in Henegouwen, afgesloten voor het verkeer. Niemand wist waarom. Tot er kort voor de middag plots veel politie opdook, civiele bescherming met een graafmachine en het DVI-team van de federale politie. Die begonnen te graven in de tuin van het huisje van Jeanine. Na een paar uur stopte het lawaai. Ze hadden gevonden was ze zochten.

Wetenschappelijk onderzoek moet nog honderd procent uitsluitsel geven, maar het gerecht gaat er van uit dat het om Jeanine gaat. Ze werd door haar zoon in alle stilte begraven. Bij een grote boom.

De vrouw stierf volgens de overlijdensakte van de dokter een natuurlijke dood. Op het gemeentehuis is haar dood nooit gemeld, zoals dat wettelijk verplicht is. Officieel leefde ze dus nog en zorgde haar zoon dat alle administratieve verplichtingen werden nageleefd. Met maar een doel: elke maand haar pensioentje opstrijken. Haar schoondochter, die van alles op de hoogte was, is nu opgepakt voor fraude. Mogelijk zal ze tienduizenden euro’s moeten terugbetalen die ze onterecht hebben ontvangen.

Tip van buurman

“Het was tijdens de afgelopen zomervakantie dat we een onderzoek zijn gestart”, zegt Eric Poloma, hoofdinspecteur van de lokale politie. “Na een tip van een buurman. Hij had de weduwe van Jean-Pierre geholpen bij het leegmaken van hun woning want de vrouw verhuisde. Bij die verhuis had hij verschillende papieren gevonden waaruit bleek dat Jean-Pierre nog altijd het pensioen van zijn moeder trok. Ook haar identiteitskaart lag er nog. En de overlijdensakte van de dokter, die hij normaal op het gemeentehuis had moeten afgeven.”

De buurman stapte met de documenten naar de dienst burgerlijke stand, die de politie verwittigde. Onderzoek bracht de fraude aan het licht.

Jean-Pierre is intussen overleden, maar bij de administratie van de pensioenen werd intussen bevestigd dat de vrouw nog altijd een pensioen uitgekeerd kreeg omdat ze nooit werd geschrapt omdat ze overleden was. De buren, die het altijd vreemd hadden gevonden dat er nooit een begrafenis was geweest, weten nu waarom.