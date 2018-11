Trampolinepark Jumpsquare investeert 10 miljoen in Belgische uitbreiding

Het van oorsprong Nederlandse trampolinepark Jumpsquare wil in België de komende twee jaar negen nieuwe vestigingen openen. Volgens het bedrijf gaat het om een investering van 10 miljoen euro die 100 nieuwe jobs kan opleveren.

Jumpsquare ging in 2015 in Nederland van start en telt daar ondertussen al acht vestigingen en krijgt er dit jaar nog twee bij. In oktober vorig jaar maakte het bedrijf ook de overstap naar België en opende het in Hasselt een trampolinepark van 3.000 vierkante meter. Hoeveel bezoekers Jumpsquare er in zijn eerste jaar over de vloer kreeg, wil het bedrijf niet kwijt. Het spreekt wel van “wekelijks duizenden bezoekers”.

Het bedrijf wil pijlsnel groeien in Noordwest-Europa, luidt het, en trok daarom een investeerder aan. Zowel bij onze noorderburen als in ons land zitten uitbreidingsplannen in de pijplijn. Ook in Duitsland wil Jumpsquare volgend jaar voet aan de grond krijgen.

In België wil het bedrijf in 2019 vier en in 2020 vijf nieuwe trampolineparken in “studenten- en grootsteden in Vlaanderen en Wallonië” oprichten. Volgens een woordvoerster zijn al huurcontracten afgesloten in onder meer Leuven, Brugge, Luik, Charleroi en Grimbergen, maar of de vestigingen er effectief komen, hangt nog af van de goedkeuring van de vergunningen.