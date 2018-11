Chris (47) ging even een luchtje scheppen, zei hij. Intussen is hij al meer dan een week vermist

Brugge - De 47-jarige Chris Degraeve uit Brugge is nu al iets meer dan een week vermist, zo meldt de politie in een opsporingsbericht. De man heeft dringend medische verzorging nodig, meldt zijn vriend op Facebook. “Gelieve dit dus maximaal te delen.”

Op woensdag 31 oktober rond 13.30 uur verliet Chris Degraeve te voet zijn woonplaats in de Sint-Salvatorskerkhof in Brugge. Zijn vriend was op dat moment in de kelder aan het werken en hoorde Chris nog vertrekken. “Hij ging even een luchtje scheppen, zei hij”, zegt zijn vriend Jörgen Viane in de Krant van West-Vlaanderen.

Minder dan een uur voor hij vertrok, zette Chris zijn gsm uit. Hij nam zijn telefoon ook niet mee op zijn wandeling. Nog opmerkelijk: drie uur na zijn verdwijning werd er geld van zijn rekening gehaald in het noorden van Frankrijk. “Werd hij overvallen? We hebben er op dit moment het raden naar”, luidt het ook bij een vriend van het koppel. “De onzekerheid is stilaan ondraaglijk aan het worden.”

De vriend van Chris heeft ook al via Facebook om hulp gevraagd:

Chris Degraeve is 1,74 meter lang en mager. Hij heeft kort ros haar en een korte baard. De dag van zijn verdwijning droeg hij een zwart hemd, een zwarte pull, een blauwe jeans met wijde pijpen, een korte zwarte blazer en zwarte bottines. De man heeft dringend medische verzorging nodig.

“Aan Chris Degraeve wordt gevraagd een teken van leven te geven om zijn familie gerust te stellen”, luidt het in het opsporingsbericht. “Hebt u hem nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300. U kunt uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.”