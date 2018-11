Axel Witsel over zijn nieuwe rol bij Dortmund, de ‘Klassiker’ en de Rode Duivels: “Ik ben een leider”

Rode Duivel Axel Witsel speelt zaterdag (18u30) met Borussia Dortmund zijn eerste Duitse “Klassiker” tegen Bayern München. Dortmund begint vanuit een eerder zeldzame positie aan die topper, want de Borussen tellen als leider vier punten meer dan Bayern.

Gekkenhuis

“Ik ben benieuwd wat het zal geven op vlak van sfeer”, blikt Witsel vooruit. “Elke thuiswedstrijd is bij ons al een gekkenhuis, maar tegen Bayern zal het nog wel iets extra zijn. Ik verwacht mij aan een agressieve wedstrijd, in de positieve zin van het woord. Ze zijn al enkele weken niet goed bezig, en het is aan ons om daarvan te profiteren. Maar het is ook in dit soort wedstrijden dat Bayern weer wakker kan schieten. We moeten dus opletten.”

Over een eventuele landstitel wil Witsel nog niet speculeren. “Het doel is om ons te kwalificeren voor de Champions League. We bevinden ons in een uitstekende uitgangspositie, maar niemand in onze kleedkamer praat over de titel.”

Leidersrol

In die kleedkamer is de 29-jarige middenvelder op korte tijd een belangrijk figuur geworden. “Ik ben inderdaad een leider. Mijn leeftijd laat dat ook toe. Onze groep is heel jong, met vooral spelers tussen 18 en 25, en het is aan de ouderen om hen te gidsen. Ik spreek veel voor de wedstrijd, en motiveer de jongeren. Maar iemand die begint te roepen, ben ik niet. Ik doe het op mijn eigen, kalme manier.”

Meer controlerend bij Rode Duivels

Bij Dortmund bekleedt Witsel een meer offensieve rol dan bij de Rode Duivels, en dat is naar eigen zeggen puur op vraag van de coach. “Het is de stijl van Lucien Favre. Hij heeft veel verdienste in het parcours dat we momenteel aan het afleggen zijn. Bij de nationale ploeg moet ik meer controleren, maar ik hou van beide rollen. Al geniet ik er wel van om hier af en toe mee op te rukken. Een echte nummer tien wordt ik nooit, ik blijf een box-to-box-speler.”

Geen spijt van China

Heeft Witsel, nu hij weer schittert in West-Europa, geen spijt van zijn keuzes voor Rusland en China? “Helemaal niet. Ik zou opnieuw dezelfde keuzes maken als ik de tijd kon terugdraaien. Mijn transfer naar Dortmund en het parcours dat we nu afleggen, bewijzen dat ik niet alleen in China was om mijn zakken te vullen en vakantie te nemen.”