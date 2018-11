Loslopende kudde everzwijnen in Lommel: “Hou je hond aan de lijn als je gaat wandelen”

Lommel - De voorbije dagen ontving de stad Lommel meldingen van een kudde everzwijnen dichtbij het centrum. Na een crisisoverleg werd donderdag beslist dat twee jagers de dieren moeten neutraliseren. Dat bevestigt burgemeester Peter Vanvelthoven (SP.A).

Tussen het centrum en de wijk Lutlummel zorgden de everzwijnen voor omgewoelde tuinen en schade aan tuinen. De kudde dieren bestaat vermoedelijk uit een tiental everzwijnen, waaronder een zeug met biggen. “We hadden eerder al beslist om opdracht te geven aan een jager om de dieren te neutraliseren op het moment dat ze weer in de openbaarheid komen. Dat is woensdag al met één everzwijn gebeurd”, licht Vanvelthoven toe.

Donderdagnamiddag vond een crisisoverleg met alle betrokken plaats, waarbij werd beslist om de opdracht van de jager te verlengen tot 12 november. “We hebben twee jagers daartoe de machtiging gegeven, maar hopelijk hebben we die tijd niet nodig. We hebben in de namiddag ook de drone in de lucht gestuurd om aan de hand van infrarood te zoeken waar de everzwijnen zich ophouden”, zegt Vanvelthoven. “De bedoeling is om de moeder te neutraliseren, want volgens onze specialist zouden de andere dieren zich dan verspreiden en weer de natuurlijke habitat opzoeken.”

Het is de eerste keer dat de stad wordt geconfronteerd met loslopende everzwijnen in de buurt van het centrum. “Het is toch richting het centrum en op openbare wegen, dus het is in het belang van de openbare veiligheid dat we iets moeten ondernemen”, stelt Vanvelthoven. “Het is ook verplicht dat mensen hun hond aan de lijn houden, en we willen herhalen dat dat zeker aangewezen is zolang de kudde nog rondloopt. We vragen de mensen ook om zo snel mogelijk de politie te bellen als ze iets vaststellen.”