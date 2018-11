Dertien doden bij aanslag met bomauto in voormalig ISIS-bastion Mosoel

Dertien burgers zijn donderdag omgekomen bij een aanslag met een bomauto vlakbij een bekend restaurant in het voormalige ISIS-bastion Mosoel, de op twee na grootste stad van Irak. Dat deelden de autoriteiten mee in de provincie Ninive, waarvan Mosoel de hoofdstad is. Zeker 23 mensen liepen bij de bomaanslag verwondingen op. De explosie veroorzaakte heel wat schade aan het restaurant en andere gebouwen in de omgeving. Voorlopig heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist.

Irak verklaarde in december dat de jihadisten van de terreurorganisatie Islamitische Staat waren overwonnen met de hulp van een door de VS geleide alliantie, die het hele grondgebied had heroverd, dat de extremisten in 2014 en 2015 hadden ingepalmd. Maar ISIS heeft sindsdien enkele aanvallen uitgevoerd die gericht waren tegen de veiligheidstroepen en de burgerbevolking in verschillende delen van het land.