Tuinieren, je huis bewaken en zelfs verstoppertje spelen: “Belgische” (betaalbare) robot Toadi kan het allemaal

Zijn grote droom? Dat ooit in elke tuin een ‘Toadi’ rondzoemt. Want zo heeft Wesley Lorrez zijn zelfgemaakte “en betaalbare” robot genoemd. Vandaag is Toadi nog tuinman, maar in de toekomst zou hij ook allerlei andere taken op zich kunnen nemen. “Als robots ons comfort kunnen verhogen, waarom zouden we ze dan niet gebruiken?”