Ongelofelijk: zo worden orka’s en zeehonden vastgehouden om daarna illegaal te verkopen

Alsof het een supermarkt is waar je zeezoogdieren zou kunnen kopen: zo ziet een baai in het oosten van Rusland er uit. Meer dan 100 zeezoogdieren zitten daar opgesloten in veel te kleine bassins terwijl ze wachten om verkocht te worden aan Chinese aquaria.

Russische autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de illegale handel van zeezoogdieren na een onderzoek van journalist Masha Netrebenko. Samen met een paar dierenactivisten ging hij op onderzoek in een geheime ‘supermarkt’ waar er zeezoogdieren worden vastgehouden. “De beelden die we gemaakt hebben, hebben me diep geschokt”, aldus Masha. “Alleen de oceaan kan de echte thuis zijn van deze wilde dieren, en niet dergelijke kleine bassins. Maar de grootte van de illegale handel is bijna niet te vatten.”

Greenpeace spreekt van een echte marteling voor de dieren. “Niet alleen de leefomstandigheden zijn verschrikkelijk, maar als men orka’s aan dit hoge tempo blijft vangen en opsluiten, lopen we het risico om de hele orka-populatie te verliezen”, liet de onderzoekscoördinator van Greenpeace Rusland weten.

Al lijkt er niet meteen een einde te komen aan de koop en verkoop van zeezoogdieren. Het gaat dan ook om veel te veel geld. Een orka zou minimaal 1 miljoen euro opbrengen en sommige bronnen spreken zelfs van 5 miljoen euro. En toch worden ze vlotjes verkocht: tussen 2013 en 2016 werden zo’n dertien orka’s verkocht aan China. Daar worden ze gebruikt om in aquaria te steken omdat het publiek ginder er wild van is.