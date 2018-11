Vanhaezebrouck neemt spelers in bescherming: “Denk dat we kunnen terugblikken op een goede wedstrijd”

Ondanks de 2-0-nederlaag tegen Fenberbahce bleef Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck opvallend positief. Ondanks het ontbreken van kansen en verdedigende blunders bij de tegengoals, nam hij zijn jonge groep in bescherming. “We wogen iets te licht om het verschil in cijfers te kunnen omzetten, maar we wogen niet te licht in het spel.”

“Een spijtige zaak”, reageerde Hein Vanhaezebrouck op het feit dat Anderlecht al na vier speeldagen is uitgeschakeld. “Maar we hebben het vooral aan onszelf te danken in de eerste drie matchen, waarin we meer punten hadden moeten pakken. Nu speelden we hier tegen de sterkste tegenstander met het mes op de keel en moesten we bijna komen winnen. Ik denk dat we daar alles aan gedaan hebben en denk dat we kunnen terugblikken op een goede wedstrijd met veel controle en balcirculatie.”

“Het enige dat ontbrak was slagkracht voor doel. Daar zijn we te weinig gevaarlijk geweest. We hebben verschillende ballen gehad in en rond de zestien maar daar hebben we veel te weinig mee kunnen doen. We hadden eerst moeten scoren: dan hadden we misschien meer ruimte gekregen en met onze jongens gevaarlijker kunnen zijn. Maar nu hebben ze geduwd, geduwd tot twintig minuten voor tijd totdat zij uiteindelijk dat doelpunt konden maken. En dan zakken we in elkaar, dat was het enige minpunt van de avond. Voor de rest kan ik de jongens weinig verwijten, ze zijn er echt vol voor gegaan.”

Jonge ploeg

“Nogmaals: we hebben het laten liggen in de voorgaande wedstrijden”, was het oordeel van de coach “We zijn toen nooit weggespeeld maar maakten het niet af en slikten vermijdbare doelpunten. Het was iedere keer hetzelfde verhaal en dan weet je dat het moeilijk wordt. Dat zijn tekenen dat we nog moeten groeien. Bepaalde dingen moeten veel beter maar we spelen ook hier met een heel jonge ploeg die nog moet groeien. Jongeren maken fouten, maar die fouten moeten eruit.”

“Met dit voetbal zijn ze bij bepaalde clubs tevreden maar bij anderlecht moet het iets meer zijn. Het voetbal is in sé oké, maar het resultaat volgt niet en dan weet je dat er bij Anderlecht meer druk komt, mensen ontevreden zijn en iedereen zegt dat het te weinig is. Maar ik weet wat het probleem is.”

Geen extra gezichtsverlies

“Uiteraard ben ik ontgoocheld”, besloot Vanhaezebrouck. “Ik heb al mooiere parcoursen afgelegd in Europa. Maar we zijn deze campagne verkeerd ingezet en hebben niets aan kunnen doen erna. We wogen iets te licht om het verschil in cijfers te kunnen omzetten, maar we wogen niet te licht in het spel.”

En nu? “Ik wil geen extra gezichtsverlies lijden in de laatste twee duels. We moeten punten pakken voor de Belgische coëfficient en voor de toekomst van ons team. Ik ga dan ook zeker niet met een B-ploeg spelen de laatste partijen.”

