Kortingen tot 300 euro? Energiewaakhond richt vizier op groepsaankopen

De Vlaamse energiewaakhond VREG start een onderzoek naar eventuele misleiding bij de populaire groepsaankopen voor gas en elektriciteit. Ook de federale energieregulator waarschuwt dat zulke groepsaankopen “géén garantie zijn voor de goedkoopste prijs, terwijl veel deelnemers dat soms wel denken”.

Het principe van de populaire groepsaankopen is eenvoudig. Je verzamelt een hele hoop mensen – de groepsaankoop van de provincie Antwerpen bijvoorbeeld is jaarlijks goed voor zo’n 120.000 inschrijvingen – en gaat voor die enorme groep op zoek naar het meest voordelige energiecontract. Achterliggende gedachte is dat een energieleverancier voor zo’n grote groep nieuwe klanten een extra inspanning doet, en dus een veel lagere prijs aanbiedt.

De Vlaamse energiewaakhond VREG zette daar gisteren vraagtekens bij, nadat een dag eerder ook de federale energieregulator CREG zich kritisch uitliet over deze groepsaankopen. “Omdat vaak maar een handvol energieleveranciers in zulke grote groepsaankopen is geïnteresseerd, levert dat voor de klant niet altijd de goedkoopste prijs op, terwijl veel deelnemers daar misschien wel van uitgaan”, zegt Dirk Van Evercooren, directeur marktwerking van de VREG.

Of anders gezegd: wie echt de allerlaagste prijs op de markt wil, kan het best zelf aan de slag, bijvoorbeeld via de prijsvergelijkingswebsite van de VREG. “Sommige groepsaankopen beloven deelnemers daarnaast ­kortingen van 200 tot 300 euro op een gemiddelde factuur. Ook dat ­bekijken we, want waarmee wordt vergeleken om tot zulke kortingen te komen?”

Inga Verhaert (SP.A), gedeputeerde voor energie bij de provincie Antwerpen en drijvende kracht achter de groepsaankoop van energie, beklemtoont evenwel dat “je op het vlak van energieprijzen geen appelen met peren kan vergelijken”.

“We krijgen geregeld als reactie op de resultaten van onze groepsaankoop dat sommige energieleveranciers goedkoper zijn. Maar dat zijn dan bijvoorbeeld bedrijven waar je als klant enkel via mail terechtkan, of energiebedrijven die grote voorschotten vragen, of waar je gedurende dat jaar niet onder hun contract uit geraakt.”

“We zeggen daarom ook nooit dat we de allergoedkoopste zijn, omdat we ook rekening houden met de service die de bedrijven bieden”, aldus nog Verhaert. Zij beklemtoont dat door deze groepsaankopen “jaarlijks tienduizenden mensen van energieleverancier veranderen, terwijl die daarvoor amper overstapten. En dat heeft de energiemarkt veel concurrentiëler gemaakt”.