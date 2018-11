Waarom 600.000 kunstwerkjes moeten verhuizen voor een paar salamanders

Ieper -

In de Westhoek moet alles wijken voor de ­herdenking van de Eerste ­Wereldoorlog. Maar dit keer moet den oorlog zelf wijken. In het belang van de natuur. Om een familie kamsalamanders een biotoop te geven, worden de 600.000 beeldjes van de zeer succesvolle kunst­installatie Coming World - Remember Me na 11 november weg­gehaald uit het natuurdomein De Palingbeek in Ieper.