De drie dolle minuten die Standard nekten in Rusland: Luikse defensie twee keer zoek gespeeld

Standard heeft donderdagavond op de vierde speeldag van de groepsfase in de Europa League een pijnlijke 2-1 nederlaag geleden bij Krasnodar. De Luikenaars stonden lange tijd op voorsprong, maar in het slot keerde de thuisploeg de situatie nog helemaal om.

Carcela bracht Standard na twintig minuten - enigszins tegen de gang van het spel in - op voorsprong. Krasnodar bleef daarna echter drukken en elf minuten voor tijd kwam de verdiende gelijkmaker toch op het bord. Invaller Suleymanov trapte de 1-1 voorbij Ochoa in doel. De ban bleek gebroken voor de Russen en nauwelijks drie minuten later velde Wanderson het harde verdict voor Standard met een nieuwe lage schuiver, 2-1.

79' 0-1

82' 2-1@Standard_RSCL van de hemel naar de hel in 3 minuten. pic.twitter.com/v1xOiswGkz — Play Sports (@playsports) 8 november 2018

Door de nederlaag zakt Standard in de tussenstand in groep J terug naar de derde plaats met zes punten. Krasnodar (9) leidt samen met Sevilla (9), dat met 2-3 won bij rode lantaarn Akhisar (0).