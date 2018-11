De nieuwste trend: vóór de skivakantie al naar de kinesist

Artsen en verplegers zien het elk jaar opnieuw: mensen doen het hele jaar nauwelijks aan sport, om dan in de winter totaal onvoorbereid op de latten te gaan staan, met breuken en andere kwetsuren tot gevolg. Een oefenpakket voor skiërs – met krachttraining en reactietraining – moet het risico verkleinen.

De kerstvakantie nadert, en dus ook het skiseizoen. Goed nieuws voor de liefhebbers van wintersport, die reikhalzend uitkijken naar hun weekje Alpen. Maar traditioneel moeten ook pechverhelpingsdiensten én dokters zich klaarstomen. Want elk seizoen opnieuw vallen de skiërs bij bosjes, en lopen ze daarbij kwetsuren op aan polsen, knieën, of andere ledematen. En dat is niet altijd te wijten aan pech.

“Elk jaar vertrekken veel mensen onvoorbereid op skivakantie, omdat ze in de loop van het jaar weinig sporten”, zegt orthopedisch chirurg Steven Heylen. Hij is een van de initiatiefnemers van het oefenpakket. De trainingen gaan uit van het Heilig Hartziekenhuis en de Ortho-Clinic in Lier, in samenwerking met acht kinesisten uit de buurt. Een van hen is Raf Peeters uit Nijlen. “De risicogroep zijn niet alleen de waaghalzen die buiten de piste skiën. Wij richten ons net op mensen die het rustiger aan doen. Ze hebben bijvoorbeeld een bureaujob en sporten amper doorheen het jaar. Die ene week willen ze alles geven, en dat is om problemen vragen.”

Het pré-ski-arrangement bestaat uit twee sessies per week, zes weken aan een stuk. De kostprijs hangt af van het aantal inschrijvingen, maar het ziekenfonds komt alleszins niet tussen. Dat kan niet zonder medisch probleem. “We trainen onder meer de quadriceps en de hamstrings, twee belangrijke spieren bij het skiën”, zegt Peeters. “Daarnaast hebben we aandacht voor de stabiliteit en werken we op de buik- en rugspieren. Én we verhogen de reactiesnelheid, zodat een skiër die de controle kwijtraakt, sneller kan corrigeren.”

Uithouding is cruciaal

Volgens professor Jan Victor, diensthoofd Orthopedie van het UZ Gent, gaan vooral veertigers en jonge vijftiger vaak onvoorbereid skiën. “Soms is een van de partners erg sportief en gaat man- of vrouwlief alleen mee uit sympathie. Soms is er een grote spagaat tussen de ambities en vaardigheden van de kinderen, en die van de ouders.” Training vooraf kan inderdaad blessures voorkomen, aldus professor Victor, al nuanceert hij ook. “De vraag is of het nodig is om wekenlang kine te volgen om klaar te zijn voor het skiseizoen. Ik raad mensen doorgaans aan te gaan joggen of mountainbiken, zaken die hun uithouding vergroten.” Die uithouding is cruciaal. Typisch slaat op dag vijf of zes de vermoeidheid toe. En dan helpen stevig getrainde hamstrings niet per se.