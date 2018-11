Dit moet u onthouden van de rest van de Europa League: Hazard 60 minuten op het veld, Hanni beslissend in knotsgekke match

BRUSSEL - 32 matchen werden donderdagavond gespeeld in de Europa League. Wat Anderlecht, Standard en Genk presteerden kan u elders uitgebreid lezen op onze website. Hier vatten we voor u samen wat u moet onthouden van de andere matchen.

Hazard speelt een uur, Giroud scoort voor het eerst sinds mei

Chelsea is na vier speeldagen en evenveel overwinning al zeker van Europese overwintering. Het pakte een zuinige 0-1 overwinning op het veld van BATE Borisov. Maurizio Sarri had vooraf aangekondigd dat hij Eden Hazard geen volledige wedstrijd zou laten spelen. Met zijn recente rugblessure wilde de Chelsea-coach zijn goudhaantje wat rust gunnen. Uiteindelijk had hij de aanvoerder van de Rode Duivels zestig minuten nodig. Toen stond de 0-1 van Giroud - zijn eerste goal sinds mei - op het bord. Chelsea heeft twaalf op twaalf en is zeker van de zestiende finales. Vidi, dat donderdag met 1-0 van PAOK won, is eerste achtervolger met zes punten.

Ook Lazio kwalificeert zich, maar doet dat zonder Lukaku en Proto

Jordan Lukaku, die afgelopen weekend zijn comeback maakte na blessureleed, zat niet in de kern bij Lazio Rome. Silvio Proto, die op de eerste twee speeldagen nog onder de lat stond, zat op de bank. Lazio won met 2-1 van Marseille en is zeker van de zestiende finales met 9 op 12. Eintracht Frankfurt stoot eveneens door. De Duitsers hebben 12 op 12 na een 2-3 zege bij Apollon Limassol. Marseille en Apollon hebben slechts één punt en zijn kansloos uitgeschakeld.

Bolingoli valt in bij Rapid Wenen

Boli Bolingoli mocht een kwartier voor tijd invallen bij Rapid Wenen, dat het opnam tegen Villareal. Het bleef 0-0. Alles kan nog in groep G, want groepsleider Villareal heeft met zijn zes punten maar twee punten meer dan rode lantaarn Rapid.

Hanni maakt winning goal in knotsgekke match

De gekste match van de avond was Spartak Moskou - Glasgow Rangers. Bij de rust leidden de Rangers met 2-3, maar de thuisploeg boog die achterstand met twee goals in de 58e en 59e minuut nog om in een zege. De winnende 4-3 werd gescoord door Sofiane Hanni, de ex-spelmaker van Anderlecht.