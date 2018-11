Clement is opgelucht maar blij met heel belangrijk punt voor Genk: “We begonnen heel slecht”

Besiktas leek donderdag tegen Racing Genk, op de vierde speeldag van de Europa League, lang op weg naar een ietwat gevleide, maar daarom niet geheel onverdiende zege. Na een late knal van invaller Sander Berge hield Genk alsnog een punt thuis (1-1), waardoor de Turken in groep I hekkensluiter blijven. De Limburgers blijven leider. "We pakken hier een heel belangrijk punt", reageerde Genk-coach Philippe Clement.

"We begonnen heel slecht, met veel balverlies en een te traag tempo" analyseerde Clement. "Besiktas zette hoog druk, en ik zag dat de Turken na het verlies in Istanboel op revanche belust waren. Halfweg was de 0-1 achterstand terecht. Na de pauze namen we de wedstrijd dan volledig in handen, en liepen we helemaal over Besiktas. We hadden zelfs nog kunnen winnen. Maar we pakken hier een belangrijk punt en blijven eerste in de poule, dat is erg positief. En we mogen absoluut niet vergeten dat Besiktas een sterke tegenstander is, met veel internationals bij goede landen."

"Ik zag ook sterke invallers", ging Clement verder. "Dat toont aan dat we over een ruime kern beschikken. We werken fysiek hard op training, en je ziet dat dat loont. Sommige van mijn spelers zitten dit seizoen al aan bijna dertig officiële wedstrijden, een enorm aantal. Knap dat ze dan vandaag nog zo'n prestatie op de mat leggen."

Besiktas: “Ons plannetje werkte, maar...”

Besiktas-trainer Senol Günes moest na afloop de teleurstelling toch wat verbijten. “Het plannetje dat we uitgewerkt hadden, werkte”, stak de Turkse T1 van wal. “We lieten de Genkenaars niet in hun aanvalsspel komen en kwamen op voorsprong. De laatste tien minuten sloeg de vermoeidheid bij mijn spelers toe, en kropen we naar achter. Uiteindelijk slikten we dan de gelijkmaker, met een verre knal. Bij zo’n doelpunt is ook wat tegenslag gemoeid.”

“Ik ben teleurgesteld, maar wil mijn spelers zeker loven”, vervolgde Günes. “Ze hebben geknokt en er alles aan gedaan om de punten te pakken. Maar het mocht niet baten. Spijtig.”

Ook in de andere wedstrijd in poule I tussen Malmö en Sarpsborg werd het 1-1. Genk blijft leider met 7 punten, Malmö en Sarpsborg volgen met elk 5 punten. Besiktas sluit de rangen met 4 eenheden. Op de vijfde speeldag, die op 29 november op de planning staat, trekt Genk naar Malmö. Sarpsborg ontvangt op hetzelfde ogenblik Besiktas.